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Калужский учёный предрек нашествие комаров в регионе

В Калужской области ожидается масштабное нашествие комаров.
Ольга Володина
09.07, 12:54
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По прогнозам биологов, пик активности кровососущих придётся на ближайшие выходные 12-13 июля.

- Это связано с повышенной температурой и влажностью, которые создают максимально оптимальные условия для размножения насекомых, - комментирует сообщения коллег профессор кафедры ботаники и экологии КГУ им. К.Э. Циолковского Алексей Стрельцов. - Личинки комаров размножаются в воде, особенно в стоячих водоёмах, например в болотах или даже лужах, чуть меньше в прибрежных местах рек.

Напомним, 30-градусная жара пришла в центральную часть России в начале этой недели и уходить никуда не собирается. На следующей неделе, согласно долгосрочному прогнозу, она немного спадет до 25-26 градусов, однако ближе к делу он почти наверняка изменится.

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