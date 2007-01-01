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Невозможное стало возможным

09.07, 14:34
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Троицкая бумажная фабрика помогает юным калужанам сделать старт в будущее.

Вот уже больше 10 лет одно из ведущих предприятий региона, главная деятельность которого связана с производством бумаги, пергамента и комбинированных материалов, проводит комплексную профориентацию. Трехступенчатое взаимодействие с подростками и их родителями не заканчивается на организации летних трудовых отрядов. Фабрика поддерживает специалистов на протяжении всей жизни.

Карьерный трек

Основными целями развития Троицкой бумажной фабрики из года в год остаются привлечение подростков в трудовую деятельность и их адаптация к взрослой жизни. Для этого производство использует максимум своих возможностей. Знакомство с детьми начинается на уровне школы, где для них организуют мастер-­классы и обучающие игры. Самые активные ребята приглашаются в летние трудовые отряды Бумажных ос.

— Мы показываем на примере нашего предприятия, как устроена работа на большой фабрике, обучаем подростков первичным знаниям и навыкам. Одним словом, тому, чего не найти в учебниках, — ​отметила директор по персоналу Троицкой бумажной фабрики Юлия Сергеевна Левченко.

Кроме ценных компетенций подростки могут заработать свои первые деньги. Многие начинают работать на фабрике в 14 лет и больше никогда не покидают ее стен. Настолько благоприятная и комфортная среда для развития создана на предприятии. Юные кондровчане и калужане, которые за время летней трудовой практики демонстрируют особые результаты и желание самосовершенствоваться в контексте фабрики, могут продолжить обучение в Калужском индустриально-­педагогическом колледже в Кондрово по специальности «Технология комплексной переработки древесины» по целевому направлению. Это гарантирует подростку постоянное место работы после завершения учебы и стабильный заработок.

— Кроме того, мы поощряем желание ребят развиваться и получать высшее образование. Наши специалисты на бесплатной основе могут пройти обучение в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова. Наша фабрика также оплачивает проживание, расходы на питание и проезд во время учебы, — ​подчеркнула директор по персоналу Юлия Левченко.

Перемен требуют наши сердца

В конце 2024 года Троицкая бумажная фабрика представила свою модель профессиональной ориентации подростков и показала наглядные примеры юношеского карьерного роста на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Фабрика завоевала первое место в категории предприятий с численностью рабочих от 500 до 1000 человек. Победа вдохновила сотрудников фабрики на модернизацию системы профориентации с учетом современных тенденций.

Мастер-классы и обучающие игры в школах стали креативнее и интереснее, а программа летних трудовых отрядов Бумажных ос получила дополнительную мотивацию. При трудоустройстве за подростком закрепляется наставник из профильного отдела. Они совместно создают план работ на месяц. В числе главных пунктов не только количественные и качественные результаты труда, но и баллы за творческие задания. В первую неделю лагеря ребята участвуют в игре «Бумажные осы на промышленной тропе», во вторую — ​в творческом мастер-­классе «Бумажный улей». Особое место уделяется экологическому аспекту в работе, поэтому отряды на время превращаются в «Экологический десант». Кроме того, подростки получают вознаграждение в виде значков за участие в познавательных активностях, за проявление креативного подхода к выполнению заданий.

В конце трех трудовых смен (в конце лета) проходит слет всех отрядов, на котором и подводят итоги карьерной гонки в бумажной промышленности. Лучшие из лучших получают грамоты, призы и сувениры.

— Мы стараемся не только привить нашему молодому поколению любовь к труду, но и воспитать в них самые нужные качества. Мы показываем им ту модель поведения, к которой необходимо стремиться, показываем, что невозможное сегодня обязательно станет возможным завтра. Стоит только постараться, — ​считает Юлия Сергеевна Левченко.

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