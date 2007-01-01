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Общество

В Калуге запустят первый в России завод по производству аппаратов для диализа

Дарья Джуманова
09.07, 12:34
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На пленарной сессии международной выставки ИННОПРОМ-2025 председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил значимый для страны проект — строительство в Калужской области первого в России завода по производству аппаратов для диализа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша во вторник, 8 июля.

Предприятие разместится в технопарке «Росва» и станет важным шагом в укреплении технологического суверенитета России. Благодаря новому заводу медицинское оборудование, компоненты и расходные материалы для диализа будут полностью отечественными, что снизит зависимость от иностранных поставок.

Сейчас на площадке завершается подготовка «чистых помещений» и монтаж оборудования. Общий объем инвестиций в проект составил 2 миллиарда рублей.

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