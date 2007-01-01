Афиша Обнинск
+30...+31 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Названа причина отключений интернета в Калужской области
Новость дня Общество

Названа причина отключений интернета в Калужской области

Дарья Джуманова
09.07, 11:14
0 2119
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 8 июля, жительница Тихоновой Пустыни оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

По ее словам, на станции уже несколько недель не работает интернет и связь. Их то включают, то снова отключают.

- Как мы уже неоднократно говорили, связь ограничивают для безопасности жителей и критической инфраструктуры. Отключение напрямую зависит от ситуации с запуском беспилотников. Надеемся, что скоро связь будет полностью восстановлена, - сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

Новости по тегу
интернет
Лента настроения
25 оценили
12%
4%
44%
0%
8%
32%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFpNVdaU0VMWmJSNDdSTVB2dWpqSGc9PSIsInZhbHVlIjoiVzV4b0ZKbjBNdllZOXdrZ21oZEdFMXFRTjBxekM1K254elVaRE14QTVidEJWMC9jZ3FLelNqSWtPejlONGRiL1YzSGd6UDAxb0NCdEpoSm9mL2FOVVRYRUY1ZCtjdXBBdlN0YjRvWDFEZDdCblJxSGFwMnFveldBdXNzWkVuTHprb3JVeEE2YVBFbWtJTUV3Y05BdjZSTW9WNXppOFZQTWZNN3dNZEVlT0VQbFZRWWJteHgrSGIrK0FSTXZvOGtrSStRcUhjVll4cEs0UHM5K2syZ1RMdGRCQVBvby9MU1VNUzlFUzEzS3Frem9zZG0rZUlzelFPbU5KVGRMOHBxNW1UZ1B6Vm80NjZvK3dVaFdCcVpnbnhEbWRsdVZhcUp3bU1NN25VY2xhRWF2VCtSbGI1U1doeFM0NGJSMGF3R3Z6ajFzUmJwTWM5eVp5UVJ0S28rVnovRnZZaWN3VFZjTnAzMWRIR01WMDN4UkJJS1FoYWxRZXhSRHNwKzBubGJ3eGpKQ3pKM0xyTmZlM0VjWk5hMWQ2R3pScE1rV3J0N2craXN1VC9HRVNrallKTGc0TllvYmIxODc3eTJXRCsxZSIsIm1hYyI6IjZmZDUwNDc5NGQzZDQ0ODlmMWEyYjU5ZmNjZWNmOTFhNzBjMGRhMWQ1NDQ2ZmMxNjgyYmY4NDM4ODFkY2MzN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRGcS92dTdwd1lxcTJ4VGdvN1dxNFE9PSIsInZhbHVlIjoiSEJuSm1TOXp3L25ud0NSRTFGTDYvdFhuYzJ2WTFGTDdXZXJEc2FucjJ5MVJEaDR6dHQzWWtHNzR1VTFXaUJUbDBBdEd1VVdwWVlVMkVsTVNqVzRkR2R0ZFE2dW9HcUFzODlRUWtEQWpzekRpUTZIYU9xdGY3NFo5TlNyaDZrVVhmVG90T0dqQUkrYlpaM3dMU1owelk4K0V4blhEclYxaThBcyt1SmdkK0llTTBXd3Fland0RjQ3N2RWMzluK0tVeHcwY2xNMEdBWTY5d29XWnJyMmE2YTNNbEpNc3kvYUpWTElVenlPaFpsTlpLN1h3TVoyVzVaNDZybGxzVko3cklrT1BHNUovN1dzV3dOUGVpZ2xsY0ZEZWNDWHM2VjN5UjRKWEk1Z1hzZklqMjZxMmkzSHNzWUp3bkZIUFFhNVh6VFNRZ0JmL01LN1FsM1htZ3dNcEx1TDVJa1dZNkRrQWMra3NONWNRZFFDQ3lxRVFsM3JTbjhPdUNPT01GVVBlemludU8xVzlLQWFvSUZJYktCTlVmQUZPTWtWNEVYWmtjNVNqMGRDWEY5WlROUm1nRlFSN3dpemtseGFHM2hUYjhsZGRDWlQ0SnFsZm1JOCt5Tk5vazRTc3BFdkFlRmFUZEY5cnh0dHRwNUVwOXBiVlNEOElZZXlQb0hOMHBGd0hLUTRSN3p4YUlHQ2R3bHJNblI1WHBEelNxWTVZeDNJdk9JRzZmRE1wcHUrS2owVHloY1pYazMvbGZud0lmRThHc3BuODhSVnhpT0VNdXpBQ3YwK3kvdWhZV3RnV0FjbnFvUkRQNTBZMnZkNWZFUjcvUnJTK1RaZmprRWxVeFhzQSIsIm1hYyI6ImExN2MxZmZkMjFhZTNhYmM2NmFlYTc3NTc1ZjE1ZmZmODVjYThjYTViYmQ3MzFhOGE4MGIyMjQyYzRjYzBlNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+