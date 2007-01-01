Названа причина отключений интернета в Калужской области

Во вторник, 8 июля, жительница Тихоновой Пустыни оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

По ее словам, на станции уже несколько недель не работает интернет и связь. Их то включают, то снова отключают.

- Как мы уже неоднократно говорили, связь ограничивают для безопасности жителей и критической инфраструктуры. Отключение напрямую зависит от ситуации с запуском беспилотников. Надеемся, что скоро связь будет полностью восстановлена, - сообщили в региональном министерстве цифрового развития.