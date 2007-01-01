Приемная кампания в вузы продолжается на Госуслугах

На портале идет прием документов для поступления в вузы, напоминает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 8 июля.

Абитуриенты могут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн», чтобы выбрать специальность и учебное заведение по своим критериям: баллам ЕГЭ, местоположению вуза, форме обучения и другим параметрам.

Сервис позволяет сравнивать программы, узнавать о конкурсе и количестве бюджетных мест, а также отслеживать позиции в рейтингах.

В этом году в Калужской области ожидается около 6 тысяч первокурсников вузов и 7 тысяч — колледжей и техникумов.