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Общество

Юрий Моисеев посетил калужскую скорую помощь

09.07, 08:24
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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев посетил Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

 «Поблагодарил медиков за их важный и ответственный труд, активную гражданскую позицию и личный вклад в общественную жизнь Калуги. Вручил благодарственные письма, пожелал успехов и благополучия», – сообщил Глава городского самоуправления.

 Также Глава городского самоуправления и депутат Гордумы Виктор Борсук передали очередной гуманитарный груз для наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

 «В составе груза консервы, макароны, крупы, кофе, а также  письма со словами поддержки и детские рисунки. Пожелали бойцам удачи и скорейшей победы», – прокомментировал Юрий Моисеев.

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