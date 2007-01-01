Юрий Моисеев посетил калужскую скорую помощь

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев посетил Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

«Поблагодарил медиков за их важный и ответственный труд, активную гражданскую позицию и личный вклад в общественную жизнь Калуги. Вручил благодарственные письма, пожелал успехов и благополучия», – сообщил Глава городского самоуправления.

Также Глава городского самоуправления и депутат Гордумы Виктор Борсук передали очередной гуманитарный груз для наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«В составе груза консервы, макароны, крупы, кофе, а также письма со словами поддержки и детские рисунки. Пожелали бойцам удачи и скорейшей победы», – прокомментировал Юрий Моисеев.