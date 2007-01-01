НОВИКОМ на ИННОПРОМ-2025 поделился опытом реализации проектов с использованием мер господдержки

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил практику привлечения льготного государственного финансирования для промышленных предприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов в ходе сессии «Инжиниринг для прорыва: технологический суверенитет и практики локализации».

НОВИКОМ активно работает с ключевыми профильными инструментами государственной поддержки – от программ Фонда развития промышленности до кластерной инвестиционной платформы (КИП) и промышленной ипотеки. Причем банк не просто предоставляет клиенту льготный ресурс, а сопровождает его на всех этапах: от подготовки заявки и согласования условий с профильными институтами развития до выдачи кредита и контроля исполнения проекта.

Банк одним из первых начал работу по КИП — совместной инициативе Минпромторга России, ФРП и ВЭБ.РФ. Она позволяет предприятиям получать кредиты по ставке 30% от ключевой ставки Банка России плюс не более 3% для реализации приоритетных проектов. С применением этого механизма уже запущен ряд значимых инициатив: производство новой модели АВТОВАЗа LADA Iskra, а также создание и модернизация производств магистральных грузовых и маневровых локомотивов.

Отдельное внимание Алексей Кузнецов уделил практике финансирования проектов, подпадающих под критерии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).

«В числе поддержанных НОВИКОМом инициатив — суверенизация производства вагонов метро АО «Метровагонмаш». Включение в перечень таких проектов позволило применить пониженные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Мы активно работаем и с другими программами государственной поддержки. Так, НОВИКОМ выдал банковские гарантии в пользу ФРП, обеспечив тем самым финансирование локализации производства комплектующих для двигателей КАМАЗ. По программе «2030» банк принял участие в создании и расширении производства авиадвигателей ПД-14 для лайнеров МС-21 в порядке замещения силовых агрегатов иностранного производства», - отметил Алексей Кузнецов.

В завершение выступления Алексей Кузнецов подчеркнул, что система мер государственной поддержки уже доказала свою эффективность, но требует дальнейшей оптимизации и развития. НОВИКОМ, опираясь на значительный опыт и экспертизу, продолжает обеспечивать предприятия доступом к льготным ресурсам и сопровождать их на всех этапах реализации проектов.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, «Швабе», «РТ-Техприемка», «Росэл», КРЭТ, «Высокоточные комплексы» и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.