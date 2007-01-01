Объем вывоза сельхозпродукции из Калужской области увеличился в 1,6 раза

Регион показывает стабильный рост экспорта в агропромышленном секторе, сообщил заместитель губернатора Владимир Попов в понедельник, 7 июля.

В то время как в целом по России наблюдается спад поставок в этом направлении, местные предприятия за первые шесть месяцев 2025 года отправили за границу продукции на сумму 53,2 миллиона долларов. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди импортеров калужской продукции — 38 государств, включая Казахстан, Узбекистан, Турцию, Беларусь и Китай. Основную долю экспорта занимают товары с высокой добавленной стоимостью: комбикорма, масло из подсолнечника и кондитерская продукция.