Калужская область занимает второе место в России по надоям молока

Регион продолжает показывать высокие результаты в сельском хозяйстве.

Губернатор Владислав Шапша во вторник, 8 июля, сообщил, что средний надой молока в области составляет 29,9 кг в день на корову. Это лучший показатель в Центральном федеральном округе и второй в стране.

При этом по сравнению с лидером по этому показателю у региона в три раза выше суточная реализация и объёмы производства молока. Это позволяет оставаться в числе лидеров по приросту производства молока. В 2024 году его объем достиг 580 тысяч тонн, а пять лет назад составлял 420 тысяч тонн.