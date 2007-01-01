Афиша Обнинск
+30...+31 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителей Калужской области приглашают стать участниками программы «Земский работник культуры»
Общество

Жителей Калужской области приглашают стать участниками программы «Земский работник культуры»

Дарья Джуманова
08.07, 15:46
0 312
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

До 15 июля открыт прием документов для желающих присоединиться к проекту. Об этом сообщает региональное правительство во вторник, 8 июля.

Участники смогут переехать в сельскую местность или малые города и получить финансовую поддержку до двух миллионов рублей на жилье и обустройство.

Государственная поддержка распространяется на библиотекарей, музейных работников, руководителей кружков и творческих студий, специалистов домов культуры, педагогов допобразования.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальной странице Минкультуры России: https://culture.gov.ru/about/zemstvo-worker-program/.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhEV2g3cGZUSDlVSjVMdTdPa0lDN1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXdEOTQ5RXg0M05rYlpoaFBORG1teXlPMjJyNy9QSE82UHd4KzE3d003eXdKaW83N2kvRE42YVBXenlmYUxxUE5CbkZPb1VCWTNNQ0NWOFN1UXdPblJ2MGxBNWNPZ0FHM1c3ODRacWZMQjhOK3I2US9uUnZJallGZzNLVzJVNm0wemZDWWJFYUpVNWh5WG9MemdnZnZKeDZrREFHT2Y5bGZDQXIzZ3I5a3VhemFaeUx4ckNaa3E4cVpha1BMamp6SGp1c3V4N29iVlB0YW1Sa0I2ZmVIczJCNE9GaGtoWDN3dWJtcFI5blBHTmlaUHZGQ2svYXBWTHIyR1U5NndaQmsycnRmdUZocXlqTnJZLzlWdEdNRmxKaGVCU3JlUzRhK251djZGamZWSHdmdWlvZEFSS1VFYTNrb3dxRk9QSXhqT2Z2bEV0UmJ6V1Y1VElMOXdzbkNaLy9PWlVPeGVTeEZmSE90T3BQVTVzMHdVd2JqR3ZJRkx2N1pEOFh4OEorYTVrMGZIWXphQXlmSzZqdEFLNUN2QmFlM3NjUjJRZUVOQUxTM2dMc2o4Um1Lbmg4Nm5hdzhEMXJ4TlJ1dkxtMyIsIm1hYyI6Ijg5YmFhZGQ1MjA1NWE1NmZlNDBmZTYyYzYyMTU1YjEyMzg4ZTVlMzhmZjNiZjYyY2YwMDMyNjU5ZWI4ZTVkMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFmNHpZb3l0dWVsNDh4N05zUTlrOGc9PSIsInZhbHVlIjoiKzFkZ2RxLy96Q2ZsWGt4WXVtYXg3WGJsdEVFUHhoQVNpeFpDeXRva0xJZzF3dlVJRGdhVlJ0dmpyc0QyV2o1bFpwMGN2aFlQQkwxR0s0Nm1JTUY0SmhWZVlYZ0xKNVZvK1VTa3ZadXRSNWYvR096dFNxTEdwWnBLMnNpZ1pjTTZzZkdCTjFPZUdjQ3d6MDhjSVlWdmw1ZnNGSUZLdy9jVWpkeDlyMTFPUlJ2Y3JqY0Z3RHZaeWQyQ3pHb1gxbmZTTjRoNWxjU3VVeXZtODV1blluREFNRDdWYlk4eFhpRFhFUUJoY3g2bTUvc1pnblI5RW8yZW1zMTFNcDRsOUNGQ0dYOXFFREJZLzVhOXdpUmJsTjZ0ek1SZ0czSmFCWElPN2ZhdzBVREhLTk56ZG5zck5mNCtieUM4Um42VU1vYXJLMkw1WXpiS0htMVE5WUl2d2s5NlRHV3JDSHB0TzFOVkp3cFFKNmR3U24vZkd3emtnSUJtTmVtVUVsNk1vWEh5UnBUK3BvZkhyRXBQcHR2WTcyVjFKT01VdFdkN1d2cEQ2Q0FYT0tjZjVTNzVTbTRvSjczRm1UdGsyU21tVVZCVjRuTjVHemlLekgvTVFoSlE3THBYM1NqZmNMOXVlRHVZUG1GM2R1cUt2OXE4c1QyVEtCbWVTM3hYeXNRMkRxRWlzRTkxQ1lCSDlXeUVvYytqbUlVdW5ObnlXRG9EczlkMWlFTm9TWENqUkJyaU1lTjdybmRmZU1IcGVJQ3d2dFNjRjBPcnNvaVNqWStzdnE2R0hlekYxUzBXTnZXWUdBcE5UZkl5dkhFaGxrMzhrai9hTHQwVFpJVnBudTBEWDU5SSIsIm1hYyI6ImYxNjI4NzRkODU3NWZlZGJmZGFhMTNmOTE2OTIzNTk2NTM0MzM4MDQzYmU2YzExZTg2NmY2MmRmOTBlMjgxNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+