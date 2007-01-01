Жителей Калужской области приглашают стать участниками программы «Земский работник культуры»

До 15 июля открыт прием документов для желающих присоединиться к проекту. Об этом сообщает региональное правительство во вторник, 8 июля.

Участники смогут переехать в сельскую местность или малые города и получить финансовую поддержку до двух миллионов рублей на жилье и обустройство.

Государственная поддержка распространяется на библиотекарей, музейных работников, руководителей кружков и творческих студий, специалистов домов культуры, педагогов допобразования.

Подать заявку и узнать подробности можно на официальной странице Минкультуры России: https://culture.gov.ru/about/zemstvo-worker-program/.