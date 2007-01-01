В Калужской области свыше 24 тысяч молодых людей присоединились к программе профессиональной навигации

Регион вошёл в число 11 пилотных территорий, где с весны этого года в рамках национального проекта «Кадры» запущена система маршрутизации молодёжи. Об этом сообщает региональное Министерство труда во вторник, 8 июля.

Программа направлена на помощь в профессиональном самоопределении, планировании обучения и дальнейшем трудоустройстве.

За время реализации инициативы в ней приняли участие 24 704 человека, включая 17 471 школьника 8–9 классов и 7 231 учащегося выпускных курсов средних и высших учебных заведений.

Важной частью проекта стали экскурсии на предприятия. За этот период состоялись десятки таких встреч, в ходе которых молодые люди посетили 48 крупных компаний из различных отраслей: промышленности, АПК, здравоохранения, строительства и IT.