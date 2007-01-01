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Общество

В Калуге коровы гуляют по проезжей части

Дарья Джуманова
08.07, 14:25
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Во вторник, 8 июля, в наш телеграм-канал поступило сообщение от читателя через чат-бот.

— Сегодня в 7:17 стадо коров мешало движению машин на Московской улице рядом с ТЦ «Торговый квартал». Когда решат проблему самовыгула животных? Если не можете заставить хозяев соблюдать закон, заберите коров!

Жители Кубяки давно жалуются на гуляющих по улицам животных.

Мы даже спрашивали у наших читателей, как решить эту проблему. Одни предлагали штрафовать хозяев коров, другие — отправлять животных на штрафстоянку, как машины. А кто-то просто просит не трогать коров.

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