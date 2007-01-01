Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем семьи

Публикуем текст поздравления

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Семья – главное богатство человека, это то, что наполняет нашу жизнь смыслом. Любовь, верность и взаимная поддержка помогают нам познать настоящее счастье и преодолеть любые трудности.

Семья – не только опора для каждого из нас, но и основа крепкого общества. Когда в домах царят гармония и согласие, всё вокруг становится светлее и добрее.

В День семьи, любви и верности желаю всем калужским семьям тепла, радости и взаимопонимания. Пусть ваши чувства будут такими же крепкими, как у Петра и Февронии, а в доме всегда звучат смех и добрые слова. Любите, доверяйте, прощайте и берегите друг друга. Мира, гармонии и бесконечного счастья вашим семьям!