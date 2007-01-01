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Новость дня Общество

В Калуге дети 700 раз врали по телефону 112

Дарья Джуманова
08.07, 13:10
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Об этом сообщило региональное управление МЧС в понедельник, 7 июля.

Всего за июнь поступило 73 000 вызовов — это 2 412 обращений в день. Большинство звонков касались вызова скорой, полиции, спасателей или газовой службы. В 1 682 случаях требовалась помощь сразу двух служб, а в 1 706 — трёх и более.

Также операторы оказали 6 консультаций психологической помощи и обработали 8 000 заявок из-за аварий в ЖКХ и ДТП.

Но 1% звонков оказался детскими шалостями. МЧС напоминает: ложные вызовы отвлекают экстренные службы и могут стоить кому-то жизни.

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