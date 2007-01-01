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Любовь в цифрах: калужане чаще стали женится

В День семьи, любви и верности, 8 июля, Калугастат опубликовал итоги брачной статистики за 2024 год.
Ольга Володина
08.07, 11:55
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За этот период в регионе создано 5,6 тысяч новых семей, причем большинство союзов (4 595) заключено городскими жителями, а 1 017 пар - сельскими.

- Поздравляем с праздником и желаем любви, добра и семейного счастья, - обратились к молодоженам сотрудники ведомства.

Ранее в управлении ЗАГС отмечали положительную динамику: за первые три месяца 2025 года количество браков выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно радует снижение числа разводов - этот показатель, в сравнении с предыдущим периодом, уменьшился на треть.

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