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НОВИКОМ поддержит промышленность Нижегородской области

08.07, 11:47
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НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Соглашение направлено на развитие экономики и промышленного потенциала региона, а также на реализацию совместных инициатив в сфере финансовой поддержки предприятий высокотехнологичных отраслей и сектора малого и среднего бизнеса.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

«Сотрудничество с банками играет важную роль в развитии региона и действующего бизнеса, создании новых производств. Партнерские отношения с финансовыми организациями помогают привлекать средства для реализации различных проектов, в том числе тех, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического развития страны», - отметил Андрей Саносян.

Стороны договорились о сотрудничестве в ряде ключевых направлений. В их числе — предоставление льготного финансирования промышленным предприятиям. Помимо этого, документ предусматривает проведение совместно с Минпромторгом региона расширенных ведомственных встреч с участием представителей промышленности. Среди других направлений сотрудничества — организация консультаций для крупных промышленных предприятий и МСП по вопросам доступа к мерам государственной поддержки.

Стороны подтвердили намерение реализовывать договоренности в рамках утвержденного плана мероприятий, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

«Нижегородская область — один из важнейших промышленных центров страны. Недавно регион подтвердил свое высокое второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив, уступив только столице. Хочу поздравить Нижегородскую область с этим важным достижением. Уверен, что подписание соглашения между НОВИКОМом и правительством региона станет дополнительным драйвером для развития предприятий, особенно в части импортонезависимых и технологически значимых производств», — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг  «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации  Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

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