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Новость дня Общество

Умер почетный гражданин Калужской области Валерий Михалев

Дарья Джуманова
08.07, 11:36
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Об этом во вторник, 8 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Более 35 лет он возглавлял одно из старейших предприятий области – АО «Кировская керамика». Благодаря его усилиям завод не только сохранил производство и коллектив, но и стал одним из лидеров отрасли в России.

Валерий Васильевич запомнился своей невероятной работоспособностью, отзывчивостью и энергичностью. Его утрата – огромная потеря для всего региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия.

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