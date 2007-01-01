Миллиарды нелегального дыма

В 2024 году в Калужской области нелегальных сигарет продано более чем на 2 млрд рублей.

Согласно данным Национального научного центра компетенций (АНО ННЦК) при Минпромторге России, регион находится на шестом месте по объёму нелегальной табачной продукции в стране.

В понедельник, 30 июня, в Калуге состоялось обсуждение инициативы создания рабочей группы при губернаторской комиссии с целью системного решения проблемы «чёрного» табачного рынка в регионе и защиты жителей области.

Статистика ужасает

В работе круглого стола, организованного региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области», приняли участие представители правоохранительных органов региона, оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, легального табачного бизнеса, общественники.

Цифры статистики, озвученные в ходе обсуждения проблемы оборота нелегальной табачной продукции в области, удручают. По официальным данным, представленным на последнем заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в Калужской области доля нелегальных сигарет составляет 21,9% (данные АНО ННЦК за III–IV кв. 2024 года). Ситуация оказалась в два раза хуже, чем в среднем по стране (10,8%).

— Если перевести на более понятные цифры, то около 16 миллионов пачек сигарет в год продаётся в Калужской области нелегально, — ​поясняет участник круглого стола, управляющий по корпоративным вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алексей Чиков. — ​При минимальной единой розничной цене пачки, установленной государством в 135 руб­лей, получается, что более 2 млрд руб­лей, полученных преступным путём, ежегодно легализуется в Калужской области из-за расцвета незаконного оборота табачной продукции.

Если же смотреть статистику не только сигарет, но и всей никотинсодержащей продукции, то ситуация в России просто ужасающая. 65,8% исследуемых видов НСП, по официальной статистике, были нелегальными. А если говорить о жидкостях для многоразовых вейпов, то это вообще 86,2%. То есть гораздо труднее найти легальный продукт, чем нелегальный.

Ничего не боятся

С 7 по 9 июня общественники совместно с полицией провели рейды по табачным точкам в северной части региона. Проверили торговые объекты Обнинска, Балабаново, Белоусово и Ермолино.

В результате 30 контрольных закупок выявлено пять торговых точек, где нелегальные сигареты продают в крупных объёмах. Итогом рейда стало изъятие из этих точек больше 26 400 пачек нелегальной табачной продукции. В их число входят не только сигареты, но и стики, сигары, сигариллы и табак для кальяна. Общая минимальная стоимость изъятой за два дня продукции превысила 3,5 млн руб­лей.

В отношении пяти торговых точек инициирована процедура привлечения к ответственности: правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям.

В ходе рейда общественники в очередной раз зафиксировали хамское поведение хозяев ­нелегальных табачных точек, которые явно не боятся ­наказания.

— Эти «сигаретные бароны» чувствуют свою полную безнаказанность, они не боятся общественников и даже сотрудников полиции, по большому счёту, не боятся, — ​рассказывает один из участников прошедшего в Калужской области рейда, координатор спецпроектов АНО «Безопасная столица» Ярослав Вольпин. — ​У нас были случаи, когда хозяин ­одной из лавок попросил продавца включить телефон на громкую связь и начал на отборном русском мате требовать, чтобы продавец немедленно вышвырнула нас из палатки.

По словам Вольпина, были зафиксированы вопиющие ­случаи, когда за прилавком ­точек с нелегальной продукцией стояли несовершеннолетние: подростки продавали сигареты подросткам.

— Там масса преступлений. И чёрный нал, и оплата переводом на неизвестных лиц или по карте, но без указания, кому и за что, — ​рассказывает Ярослав Вольпин. — ​Это, бесспорно, организованная преступность и жёсткий криминал с самыми тяжёлыми последствиями. В стране сегодня непростое время, и специалисты говорят, что пособники террористов ­организуют свои атаки на наши города и с территории внутри России. А откуда у них наличные неотслеживаемые деньги на закупку необходимого для диверсий? Да вот, вполне возможно, от таких чёрных торговцев — ​им наплевать на всех ради личной выгоды.

Ситуация меняется

Во время аналогичного рейда общественников в прошлом году под Обнинском случалось, что после обращения в местное отделение полиции сотрудники так и не выезжали.

В этом году ситуация изменилась. Правоохранительные органы стали внимательнее относиться к сигналам о фактах незаконной продажи табачной продукции.

— Сотрудники всегда приезжали и до упора вместе с нами пересчитывали каждую пачку, порой до самой ночи, — ​пояснил Ярослав Вольпин. — ​И хотя торговцы сопротивлялись, ­что-то пытались спрятать, ­где-то просто буквально своими телами загораживали проход для осмотра в подсобные помещения, тем не менее вся нелегальная продукция была найдена, снята на камеру и в итоге описана и изъята сотрудниками полиции.

Взаимодействию правоохранительных органов и общественников уделялось особое внимание в ходе обсуждения на круглом столе.

Во время проведения мероприятия активную поддержку многим обсуждавшимся идеям по усилению и систематизации борьбы с нелегальным рынком выразил представитель областной прокуратуры. Чувствовалось, что масштаб проблемы и общественная опасность всем участникам понятна.

Об этом как раз говорит опыт Брянской области. По ВКС к ­работе круглого стола подключились коллеги из Управления потребительского рынка ­Брянской области. Там несколько лет назад при непосредственном участии губернатора региона была создана рабочая группа, которая успешно стала координировать работу всех различных структур — от общественников до правоохранительных органов и глав муниципалитетов — для эффективной борьбы с незаконным оборотом табачной продукции. Результат налицо: ​за несколько лет долю продажи нелегальных сигарет удалось снизить почти втрое.

Необходимо взаимодействие

Опыт Брянской области стал бы чрезвычайно полезен на Калужской земле. Об этом говорили многие участники круглого стола, особенно отмечая вовлечение муниципалитетов, а также специалистов УФНС для комплексных ­проверок в части налоговых правонарушений выявленных коллегами нелегальных торговцев.

— Все субъекты страны ­находятся в едином правовом поле, и проблемы нехватки ресурсов тоже одинаковые, но положительный опыт ряда регионов доказывает, что именно постоянное внимание и решительность действий властей субъекта РФ в отношении проблемы нелегального рынка позволяют переломить негативную ситуацию, — ­­​заявил Алексей Чиков. — ​Уверен, калужане достойны, чтобы область освободили от нелегальных дельцов!

Прошедшее совещание с органами власти вселило надежду, что за эту посильную и социально значимую задачу возьмутся серьёзно.

Создание постоянной межведомственной рабочей группы поддержали практически все участники круглого стола. Многие согласились с тезисами, что для реализации этой идеи необходима политическая воля руководства Калужской области.

Ключевым итогом дискуссии стала достигнутая договорённость между министерством экономического развития и промышленности региона и Союзом промышленников и предпринимателей Калужской области о совместной ­работе по подготовке и оформлению соответствующего предложения губернатору нашего региона.

А рейды общественников и правоохранительных органов по табачным лавкам региона будут продолжаться. В этом нас заверил координатор спецпроектов АНО «Безопасная столица» Ярослав Вольпин.