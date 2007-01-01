Калужские пары скрепят союзы в День семьи, любви и верности в столице
Об этом во вторник, 8 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.
В Национальном центре «Россия» проходит масштабный свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», где три пары из Калужской области официально оформят свои отношения.
Ранее глава региона рассказал историю одной из них — Артема и Лизы.
Татьяна и Дмитрий встретились четверть века назад в автошколе, а решение создать семью приняли под бой курантов. Несмотря на рождение троих детей, их брак распался из-за жизненных испытаний. Однако связь между ними сохранилась, и спустя годы Дмитрий вновь сделал предложение, на которое Татьяна ответила «да».
Екатерина и Илья познакомились на работе: молодой человек помог коллеге с презентацией, что положило начало их роману. А уже первое свидание убедило их в искренности чувств.
- У каждой семьи своя история. Редко у кого обходится без трудностей, но настоящая любовь все преодолеет и станет только крепче. Семья — наша опора, наш тыл, наш очаг, - подчеркнул губернатор.