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Общество

Магнитная буря накроет Землю 10–11 июля

Дарья Джуманова
08.07, 11:06
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По данным портала «Столица 58», 9 июля геомагнитное поле будет спокойным. Однако уже 10–11 числа метеозависимых людей ждут магнитные возмущения.

Эксперты ИКИ и ИСЗФ предсказывают, что вероятность сильной бури 9 июля составляет всего 3%. Слабые колебания возможны с вероятностью 10%. Тем не менее, в ближайшие дни индекс геомагнитной активности Kp поднимется до 5 баллов, что соответствует малой магнитной буре.

Начало июля ознаменовалось всплеском солнечной активности. Только 8 июля зафиксировано пять вспышек класса C и выше, среди которых была мощная вспышка класса M2.4.

Специалисты советуют следить за прогнозами и заранее готовиться к ухудшению самочувствия.

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