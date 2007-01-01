Ушёл из жизни главный режиссёр калужского ТЮЗа Михаил Визгов

Во вторник, 8 июля, калужский ТЮЗ сообщил о том, что Калуга потеряла выдающегося театрального деятеля - главного режиссёра детского театра Михаила Визгова.

Фото: Калужский ТЮЗ

- Он посвятил театру всю свою жизнь, придя в калужский ТЮЗ в сложные 1990-е годы, - говорится в сообщении ТЮЗа. - Благодаря его таланту и преданности делу театр не только сохранился, но и стал одним из самых ярких культурных центров города.

За три десятилетия работы Михаил Алексеевич создал более ста спектаклей, отличавшихся глубоким пониманием детской души и высокой театральной культурой. Его постановки говорили с юными зрителями на понятном языке, раскрывая важные жизненные темы.

Коллеги вспоминают его как мудрого педагога, воспитавшего несколько поколений актёров. - Светлая память о Михаиле Алексеевиче Визгове навсегда останется в наших сердцах. Он был человеком, который жил театром и отдал театру всю свою жизнь. Его имя навсегда будет вписано в историю калужского ТЮЗа, - говорят в театре.

Официально причины смерти не уточняются, но, по нашей информации, она наступила 3 июля после продолжительной болезни.