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Будущее дронов обсудят в Калуге

24-25 июля Калуга станет площадкой для Всероссийского форума «Беспилотная эволюция-2025».
Ольга Володина
08.07, 09:46
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Фото: Министерство цифрового развития Калужской области
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Как сообщило Министерство цифрового развития региона 7 июля, мероприятия пройдут одновременно на двух площадках: в технопарке «Профессионалитет» и авиапарке «Орешково».

В программе форума: выставка отечественных беспилотников, состязания операторов и программистов дронов, а также серии профессиональных дискуссий. Основными темами станут развитие отрасли БАС, подготовка специалистов и реализация национального проекта.

Особое внимание уделят конкурсу профмастерства, где определят лучшего специалиста по эксплуатации легких беспилотников (до 30 кг). Форум станет площадкой для обмена опытом между регионами в сфере применения дронов.

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