Будущее дронов обсудят в Калуге
24-25 июля Калуга станет площадкой для Всероссийского форума «Беспилотная эволюция-2025».
Как сообщило Министерство цифрового развития региона 7 июля, мероприятия пройдут одновременно на двух площадках: в технопарке «Профессионалитет» и авиапарке «Орешково».
В программе форума: выставка отечественных беспилотников, состязания операторов и программистов дронов, а также серии профессиональных дискуссий. Основными темами станут развитие отрасли БАС, подготовка специалистов и реализация национального проекта.
Особое внимание уделят конкурсу профмастерства, где определят лучшего специалиста по эксплуатации легких беспилотников (до 30 кг). Форум станет площадкой для обмена опытом между регионами в сфере применения дронов.