Калужский ТЮЗ на сутки стал зданием администрации

В ночь на 7 июля новое здание Калужского ТЮЗа неожиданно превратилось в мэрию города.

Фото: «Кино в Калуге»

Правда, лишь для съёмочной группы, которая снимала эпизоды нового сезона сериала «Проект Анна Николаевна». Об этом 8 июля сообщили в группе «Кино в Калуге».

Параллельно в городе работают и другие киногруппы: кинокомпании «Лунапарк» и «Плюс Студия» снимают новые проекты.

Калуга — город с богатой кинематографической историей. Здесь создавали шедевры: «Карнавал», «Белый Бим, Черное ухо», «Взлёт», «Ворошиловский стрелок». А теперь снимают сериалы на любой вкус — от военных хроник до закрученных детективов.