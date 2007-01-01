Калужанам показали необычного и опасного гостя – виноградную улитку

В Шамордино Козельского района у святых источников поселились неожиданные обитатели — крупные виноградные улитки, рассказали в региональном Минприроды в понедельник, 7 июля.

Эти улитки, хоть и кажутся безобидными, на самом деле представляют опасность для местной флоры. Они включены в региональную Черную книгу из-за своей прожорливости. Улитки уничтожают сотни видов растений, включая крапиву, одуванчики и молодые деревья.

Родина этих «мигрантов» — Европа, но в Калужской области они активно расселяются с конца XX века. Теперь их можно встретить не только в Козельском районе, но и в Калуге, Обнинске и других местах.