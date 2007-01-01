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Общество

Калужская и Челябинская области укрепляют сотрудничество в сфере высоких технологий

Дарья Джуманова
07.07, 17:56
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В понедельник, 7 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о подписании соглашения с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Оба региона являются одними из ведущих промышленных центров страны. Однако, как и в Калужской области, в Челябинской области остро стоит проблема дефицита квалифицированных специалистов. В связи с этим совместные инициативы в области автоматизации и роботизации производств становятся особенно актуальными.

В рамках соглашения планируется обмен опытом, внедрение лучших практик, а также реализация образовательных программ для студентов, сотрудников предприятий и представителей государственных структур.

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