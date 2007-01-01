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Общество

Владислав Шапша оценил инновационный трамвай на ИННОПРОМе

Дарья Джуманова
07.07, 16:25
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На уличной экспозиции в Екатеринбурге компания представила трамвай с футуристичным дизайном, который вызвал особый интерес. Об этом сообщил губернатор Калужской области в понедельник, 7 июля.

Он лично опробовал рабочее место машиниста в новом транспорте. Разработка принадлежит «Синаре», причем некоторые компоненты, включая инновационные тележки, были произведены в Калужской области.

Ранее техника «Синары» уже проходила проверку в Калуге: современный троллейбус успешно завершил двухмесячные испытания на городских маршрутах.

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