Владислав Шапша оценил инновационный трамвай на ИННОПРОМе

На уличной экспозиции в Екатеринбурге компания представила трамвай с футуристичным дизайном, который вызвал особый интерес. Об этом сообщил губернатор Калужской области в понедельник, 7 июля.

Он лично опробовал рабочее место машиниста в новом транспорте. Разработка принадлежит «Синаре», причем некоторые компоненты, включая инновационные тележки, были произведены в Калужской области.

Ранее техника «Синары» уже проходила проверку в Калуге: современный троллейбус успешно завершил двухмесячные испытания на городских маршрутах.