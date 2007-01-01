Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша обсудил углубление сотрудничества с губернатором Кировской области
Общество

Владислав Шапша обсудил углубление сотрудничества с губернатором Кировской области

Дарья Джуманова
07.07, 15:43
0 414
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На состоявшейся рабочей встрече глава региона и губернатор Кировской области Александр Соколов обменялись мнениями по поводу расширения взаимодействия между областями, сообщил Шапша в понедельник, 7 июля.

Калужские предприятия поставляют в регион-партнер керамическую плитку, металлопрокат и продукты питания.

В ходе переговоров стороны затронули перспективы совместной работы в сферах особых экономических зон, деревообработки, фармацевтики и автопрома. Также затронули тему обучения специалистов и создания технопарков и центров компетенций.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
75%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd2V1lEZE9JN0ozWjhMRzBPTTJZYnc9PSIsInZhbHVlIjoid3RVTVRjS01Fa0lyVnNuOVhwcU5ZT0ZlR1JPWnQvMitROW1XYi8vc0VnbVMzZktCV2RRMzd0eS9lRWRsSE1sb01WcENRdVYvdUNFaElMM0hTZ2dVRXBTVnZ5aERJTlM0bm9VaE9PbmZicTNucDFaSEN4emxPSytRNmVWNHBIKytkajJvUlZoWDdvNjBVZHhObWdzVXowV3ljeU5ONm9lNmFidUpGS05mdDVYUFJMYkVLWEJRL1B4eWxyQ0VKK3dJd1k5dFAyREJLY0U2bWtjR28xZDFCaWFPL0cxOXNBZUlwVjUwMk11bjJPWnlNRWovcFJHNzFIM1VicjRIRnNNN3ZFTVNpQVI5WjEyM2wxZnhldk9HNjdnLytQMEJoVndLckZBVWdXdHI3WURpZmVsaGpxZEd4S1JyUHVrQmhMTzZwQUtWSXBxK21vMFRjUkZmOWp6bjU4bTdHaVIxQlAwNVcyRTZIRWJVaDBNSDZ6dGdpaThQVUlTeGRhdC9BNktGeHBXVUdMMUs2bGp5QWlqQ2RLeVFFZjVjdjZZK1dJU1c0cmI5bm85TGRYb2xXWGJzRXd3L0JCQmozZG00WEUvaSIsIm1hYyI6IjVhNjZmZjdlZmQ0NGI0ZjA1NTRkYWE0YTgyZmQ0NzNiMDlkZjZjM2M2Mjc1ZTZkNjgxZmIyNjM1Y2M0ZWM4NjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InQzMFdYeVROcTRiVWlQN0FIUC91b0E9PSIsInZhbHVlIjoiV3dHcmE4dWFwQitPdHhVMXREakZtdmNLeWpMSmlOWlVnaTRnd0MrOTZ0Nm41RVJUY1RwMjhST2xUYkF3TmZvMGttT282Q3VDY1lEa2RsdEgxa1ZIMHVkNWVoaTNsRWp4VEJQUWZ5aGpIQWh2a2xNbDBXY0dmMmhmcjUyNjE0NHZ4RmF2UWlmYlpTMnVJQW9Cd0lEMjVYOHl5QlU1M2xaTm43ZzdGdW9ha3JIdC8xM1VsQmVpOUdpUmJSMVJINGcwc0psUklGZWFVSmErZjZWMUhLZ1NUTnpuZlcwcVVyNEZKbWUwcU44Y1I1Q0piVmNxZHA5cGRzZ3Bpa0VoclR6STlLOEtBU21ieVNEQmpnMUs1ZUlpMStlOVIzeWhwVXdYa2lhZ2E4ODZwZjdML01UaHN0c2EyUks0b3UwQ1hoYUkzVEo3VmVwMi9Cby8ySHorM0N4dDh0QlpvVStMM1VUR1d4WU1DMkZpSDljWFRacHNxaGJRM3lpSDZhY3hoNGF3R2VUbnFTOWxVdHFobHMyem1MRkFoWXBuWWFieC93eTBManhDMkNFbFJJanU4cWUxZDFsTjRwNmhOcHJpR1dpRXhXM3JQREdBRjlhekNHb0hUeUd4UG1KUTVXUVFveThDbjVab3BrK2pDdktHRmp4NnpZUkdpejRDYy9xNjhRT3dXaE1QSlBVbDg2cU15TG9pTCtndW5nQmM4eDBaR29nT2lUV3VyQ1dUc3VKMEkrcWV6RFFzeHZ3Q2NsWlNRTkZiWWw2bFhUUXRTaW1wRWkvSFFqeDhWbDlwVGpYZFNGMXhhaXpxRVR5WXBPcUFSdTlFd0xoTnlaN0FtYmoyWE9yTyIsIm1hYyI6IjkxZDU2ODQ1MjFlYmQ4OGY4MzU4ZmQxMzQ4YTI3YjIzMzQyMzhhNTU2NmQzOTRkMmM2YzNmOWI4MjJjZGRmMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+