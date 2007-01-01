Владислав Шапша обсудил углубление сотрудничества с губернатором Кировской области
На состоявшейся рабочей встрече глава региона и губернатор Кировской области Александр Соколов обменялись мнениями по поводу расширения взаимодействия между областями, сообщил Шапша в понедельник, 7 июля.
Калужские предприятия поставляют в регион-партнер керамическую плитку, металлопрокат и продукты питания.
В ходе переговоров стороны затронули перспективы совместной работы в сферах особых экономических зон, деревообработки, фармацевтики и автопрома. Также затронули тему обучения специалистов и создания технопарков и центров компетенций.