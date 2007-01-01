Владислав Шапша заключает новые договоры на выставке ИННОПРОМ-2025

Губернатор Калужской области принимает участие в Международной промышленной выставке, которая началась в понедельник, 7 июля, в Екатеринбурге.

В рамках деловой программы состоялись переговоры и подписание соглашений о партнёрстве.

Глава региона ознакомился с экспозицией Калужской области. Здесь он увидел успехи местных предприятий, включая отечественный электровездеход, на 90% состоящий из российских комплектующих. Ранее Шапша уже тестировал эту модель.

Регион устанавливает контакты с новыми компаниями, как российскими, так и международными, отметил губернатор.