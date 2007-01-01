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НОВИКОМ на ИННОПРОМ-2025: развивая системную поддержку российско-индийских проектов

07.07, 14:56
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НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенции финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на фоне растущего двустороннего товарооборота и промышленной кооперации между Россией и Индией предлагает широкий спектр инструментов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.  Об этом рассказал вице-президент банка Игорь Куржиямский на сессии «Россия — Индия: на пути к 100 млрд товарооборота» в рамках выставки ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге.

Эксперт подчеркнул, что сегодня ключевая задача — настройка финансовой системы для эффективного сопровождения совместных проектов двух стран.

Банк Ростеха предлагает широкий спектр инструментов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность: от финансирования оборотных средств до гарантий по экспортным контрактам и поддержки импорта промышленной продукции. Для клиентов также доступна платформа-агрегатор альтернативных способов расчетов, позволяющая выбирать оптимальные схемы взаиморасчетов в различных валютах.

«В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $70 млрд, а к 2030 году планируется увеличение до $100 млрд. Реализация таких амбициозных целей невозможна без надежной финансовой поддержки совместных проектов. Развитие промышленной и технологической кооперации с использованием современных финансовых решений – одно из стратегических направлений работы НОВИКОМа. Уверен, что совместная работа финансовых институтов России и Индии будет способствовать дальнейшему росту торгово-экономического сотрудничества. Это, безусловно, укрепит доверие и повысит прозрачность в международной финансовой системе», — подчеркнул вице-президент НОВИКОМа – директор Департамента развития бизнеса Игорь Куржиямский.

Вице-президент НОВИКОМа отметил, что за счет использования цифровых финансовых активов (ЦФА) можно повысить эффективность внешнеторговых операций. Российская сторона уже рассматривает ЦФА как полноценный инструмент для контроля рисков и защиты инвесторов.

Он также подчеркнул значимость обмена информацией для противодействия финансовым преступлениям, развития программ повышения финансовой грамотности и взаимодействия по вопросам устойчивого развития. Индия — один из лидеров в «зеленой» повестке БРИКС, и синхронизация экологических требований становится важной задачей для промышленного экспорта.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой стало достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, «Швабе», «РТ-Техприемка», «Росэл», КРЭТ, «Высокоточные комплексы» и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

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