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Общество

Каждый четвертый клещ в Калужской области переносит болезнь Лайма

В Калужской области фиксируется снижение активности клещей, однако расслабляться рано.
Ольга Володина
07.07, 13:55
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По данным Роспотребнадзора на 7 июля, за неделю от укусов пострадали 260 жителей, включая 33 детей.

Наиболее опасными остаются Калуга, Бабынинский, Козельский, Ферзиковский, Кировский, Людиновский, Юхновский, Боровский, Куйбышевский, Мосальский, Хвастовичский, Жиздринский, Износковский, Мещовский и Медынский районы.

Лабораторные исследования показали: из 265 проверенных клещей 63 были заражены боррелиозом. Это больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 48 из 284 особей. Всего с начала года в регионе диагностировали 11 случаев болезни Лайма у людей.

Специалисты напоминают: при посещении лесов и парков необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить тщательный осмотр после прогулок.

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