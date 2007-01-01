Бастрыкин поручил проверить информацию о плохом водоснабжении в Калуге на улице Литейной

Из-за износа инженерных систем в дома длительное время подается вода с примесями ржавчины и металлов, непригодная для питья и бытовых нужд. Об этом сообщили в региональном СК в воскресенье, 6 июля.

По словам местных жителей, использование такой воды вызывает аллергические реакции, однако их обращения в ответственные инстанции остались без результата.

Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю калужского СК Марку Харламову провести проверку по этому делу.