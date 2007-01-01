В Калужской области выявлено почти 9 тысяч нарушений парковки с начала года

В регионе контроль за парковкой осуществляется с помощью шести мобильных комплексов, которые передвигаются по 24 маршрутам. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в ЦБДД.

Камеры, установленные на обычных автомобилях, фиксируют нарушения правил остановки и стоянки.

С января 2025 года система уже зарегистрировала 8 997 случаев неправильной парковки.

Власти напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД во избежание штрафов и обеспечения безопасности на дорогах.