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Общество

В Калужской области выявлено почти 9 тысяч нарушений парковки с начала года

Дарья Джуманова
07.07, 11:45
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В регионе контроль за парковкой осуществляется с помощью шести мобильных комплексов, которые передвигаются по 24 маршрутам. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в ЦБДД.

Камеры, установленные на обычных автомобилях, фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. 

С января 2025 года система уже зарегистрировала 8 997 случаев неправильной парковки.

Власти напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД во избежание штрафов и обеспечения безопасности на дорогах.

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