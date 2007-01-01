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Общество

5 июля Калужская область отметила 81-летие

Дарья Джуманова
07.07, 11:17
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Губернатор Владислав Шапша сказал землякам с тёплыми словами в честь праздника. 

Он подчеркнул, что главное богатство региона — это его жители. Те, кто своим упорным трудом, знаниями и умениями укрепляют авторитет и мощь области, способствуют её развитию, а также защищают рубежи Отечества. Особые слова благодарности в год 80-летия Победы прозвучали в адрес ветеранов, которые не только отстояли страну в годы войны, но и подняли её из руин. Губернатор уверен, что нынешнее поколение калужан с честью продолжает дело своих предков.

- Вместе трудимся, чтобы она становилась краше, уютнее, благополучнее. Чтобы наша молодежь хотела здесь жить, растить детей, хранить традиции и преумножать достижения родного края, — подчеркнул Владислав Шапша.

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