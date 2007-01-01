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«Космопарк» - квартал для счастливой семейной жизни

08.07, 12:05
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Каждая семья мечтает о доме, наполненном теплом и уютом, где просторные светлые комнаты, ухоженные дворы без машин, а зеленый бульвар становится местом для прогулок и встреч с друзьями. Не менее важны возможности для развития, качественное образование и безопасная среда: родители всегда хотят дать детям лучшее. «Космопарк» от федерального застройщика DOGMA создан именно для этого. Здесь можно в заботе растить детей и раскрывать их потенциал, общаться с друзьями, заниматься спортом, наслаждаться каждой минутой в кругу близких людей.

Представьте: утро начинается с пения птиц за окном, ребенок спокойно идет в школу через безопасный двор, а вечером вся семья собирается в уютной гостиной за вкусным ужином и приятными беседами. «Космопарк» - это дом, где создается счастливая история вашей семьи. 

Новый современный квартал возводится он на ул. Болдина, в приятном районе Калуги с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Место выбрано не случайно, здесь гармонично сочетается спокойная жилая атмосфера и ритмы города. Можно быстро добираться на работу и в центр на общественном транспорте или собственном авто. Для детей рядом, в шаговой доступности, есть абсолютно все: игровые и спортивные площадки, детский сад, школы, творческие клубы, развлекательные и развивающие центры и главное – спортшкола «Юность». Пока дети на занятиях и кружках родители успеют сделать все запланированные дела: торговые центры, аптеки, медицинские учреждения, банки - всё поблизости. В «Космопарке» продумано все для комфортной жизни. 

Семейный комфорт в деталях

Квартал «Космопарк» - один из самых семейных комплексов города. Это место, где будут расти и учиться дети, крепнуть семейные традиции и создаваться тёплые воспоминания. Семья бесценна – это DOGMA! Родной дом, где прошло детство, наполненное впечатлениями, позитивными эмоциями, мы вспоминаем всю жизнь, это наше место силы. DOGMA создает идеальный жилой комплекс для семей, заботясь о безопасности, комфорте и благополучии каждого. 

Среди достоинств нового квартала – 17 планировок с интересными решениями. Площади квартир от 23,6 до 77,6 кв. м. При этом 80% квартир с качественной чистовой отделкой - переезжайте и сразу чувствуйте себя как дома!

В «Космопарке» есть стильные студии и просторные з-комнатные квартиры с мини-прачечной, кухнями-гостиными, личными и гостевыми санузлами, нишами под гардеробные, разнесенными спальнями и уютными балконами. Особенного внимания заслуживают квартиры с красивым панорамным видом на реку Оку и лес.

Планировки разработаны с учетом потребностей будущих жильцов. На просторной кухне или в кухне-гостиной мама и бабушка будут готовить с детьми пирог, наполняя дом ароматом свежей выпечки. Здесь достаточно места для семейных праздников и повседневных вечеров, когда все собираются вместе за большим столом. У вас будет больше моментов для общения с близкими!

Активной семье нужны современные решения для хранения вещей. В «Космопарке» предусмотрены кладовые, где можно разместить спортивный инвентарь, инструменты, сезонные вещи или туристическое снаряжение. Это особенно оценят мамы — в квартире не будет лишнего беспорядка. Также в комплексе есть специальные места для хранения колясок, велосипедов и самокатов. 

Дворы для спорта, игр и общения

Жилой квартал «Космопарк» спроектирован по принципу «двор без машин» и оборудован системой круглосуточного видеонаблюдения. Жители будут чувствовать себя более уверенно и защищено. Родители могут не переживать за детей: гулять в закрытом дворе с ограниченным доступом безопасно даже вечером. Дети будут играть, развиваться и находить друзей.

Понимая, что пространство для детских игр должно быть не только интересным, но и развивающим, застройщик подключил к созданию комфортной среды психологов. Детские площадки здесь созданы с учетом возрастных особенностей. Применяются принципы нейродинамики, которые способствуют не только физическому, но и когнитивному развитию ребенка. Все игровые комплексы безопасны — от материалов до конструктивных решений.

Для активных жителей во дворе нового квартала есть зона воркаута, где можно заниматься на тренажерах. Дети будут брать пример с взрослых и вовлекаться в занятия спортом.

Старшему поколению здесь тоже будет комфортно: уютные зоны отдыха расположены как рядом с детскими площадками, чтобы присматривать за внуками, так и в тихих уголках двора — для чтения или спокойных бесед.

Территория комплекса будет утопать в зелени, а между домами пройдёт живописный бульвар, где приятно гулять в любое время года всей семьей.

Комфортные квартиры, безопасный двор, цветущие клумбы, зоны отдыха для всех возрастов — здесь каждый найдет свой уголок счастья. В «Космопарке» начнётся история вашей счастливой семьи!

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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