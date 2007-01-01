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Общество

В Калужской области 95% детей с диабетом получили инсулиновые помпы

Дарья Джуманова
07.07, 10:40
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В течение первого полугодия 371 ребёнку с диабетом была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 4 июля.

Во время визита в Центр детской эндокринологии при областной детской больнице глава региона отметил, что на его базе функционирует Школа сахарного диабета.

По его инициативе было принято решение обеспечить детей с диабетом 1-го типа инсулиновыми помпами. Ранее родителям приходилось обращаться за такой помощью в федеральные медицинские учреждения.

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