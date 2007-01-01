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Общество

Владислав Шапша навестил юных пациентов детской областной больницы

Дарья Джуманова
07.07, 09:49
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Губернатор Калужской области посетил детскую областную больницу в пятницу, 4 июля. Он пожелал здоровья маленьким пациентам.

Во время визита он пообщался с Василисой и Ксенией из Боровского района, которые проходят обследование. Девочки занимаются тхэквондо и мечтают получить чёрные пояса. Их бабушка, Жанна Владимировна, высоко оценила условия в больнице.

Ранее глава региона изучал результаты оптимизации работы больницы. Это позволило врачам быстрее готовиться к лечению пациентов.

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калужская область
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