Владислав Шапша навестил юных пациентов детской областной больницы
Губернатор Калужской области посетил детскую областную больницу в пятницу, 4 июля. Он пожелал здоровья маленьким пациентам.
Во время визита он пообщался с Василисой и Ксенией из Боровского района, которые проходят обследование. Девочки занимаются тхэквондо и мечтают получить чёрные пояса. Их бабушка, Жанна Владимировна, высоко оценила условия в больнице.
Ранее глава региона изучал результаты оптимизации работы больницы. Это позволило врачам быстрее готовиться к лечению пациентов.