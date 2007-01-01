Владислав Шапша проверил результаты улучшения работы детской областной больницы

В пятницу, 4 июля, глава региона сообщил, что благодаря сотрудничеству с Центром управления регионом удалось улучшить систему взаимодействия между местными и федеральными медицинскими учреждениями.

В частности, на базе детской областной больницы был модернизирован Центр телемедицинских консультаций, который теперь функционирует без перерывов – круглосуточно и даже в выходные дни.

Это позволило врачам сократить время ожидания важной информации с нескольких часов до 20–30 минут, благодаря чему лечение назначается оперативнее, а шансы на благоприятный исход для юных пациентов возрастают.

В ближайших планах – автоматизация ввода данных в систему, что освободит врачей от рутинных задач и сэкономит их время. Также ЦУР совместно с региональным Минздравом работает над упрощением процедуры оформления документов для госпитализации детей.

Это поможет избежать ситуаций, когда помощь задерживается из-за отсутствия каких-либо справок. Предполагается, что все необходимые документы будут собираться в электронном формате, а врач заранее сможет проверить их комплектность и запросить недостающие.