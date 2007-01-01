В Калуге таксист спас 87-летнюю пенсионерку от мошенников

Злоумышленники попытались обмануть пожилую женщину, выдав себя за социальных работников, сообщили в полиции в понедельник, 7 июля.

Неизвестная позвонила жительнице областного центра на стационарный телефон и сообщила, что ей нужно переоформить документы и задекларировать деньги, хранящиеся дома. Доверчивая пенсионерка собрала 140 тысяч рублей, чтобы передать их курьеру.

Вскоре к ней пришел незнакомец, которому она отдала сверток с накоплениями. Однако мужчина, проанализировав ситуацию, заподозрил обман. Он вернулся, отдал деньги обратно и посоветовал обратиться в полицию. После этого он лично отвез пожилую женщину в дежурную часть.

Как выяснилось, мужчина работает таксистом. В этот раз ему поступил необычный запрос: забрать деньги у пенсионерки и перевести их на неизвестные счета, оставив себе часть суммы. Сначала он согласился, но, пообщавшись с пожилой женщиной и оценив обстоятельства, понял, что может стать участником мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба».