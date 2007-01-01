Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге таксист спас 87-летнюю пенсионерку от мошенников
Общество

В Калуге таксист спас 87-летнюю пенсионерку от мошенников

Дарья Джуманова
07.07, 09:21
1 585
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Злоумышленники попытались обмануть пожилую женщину, выдав себя за социальных работников, сообщили в полиции в понедельник, 7 июля.

Неизвестная позвонила жительнице областного центра на стационарный телефон и сообщила, что ей нужно переоформить документы и задекларировать деньги, хранящиеся дома. Доверчивая пенсионерка собрала 140 тысяч рублей, чтобы передать их курьеру.

Вскоре к ней пришел незнакомец, которому она отдала сверток с накоплениями. Однако мужчина, проанализировав ситуацию, заподозрил обман. Он вернулся, отдал деньги обратно и посоветовал обратиться в полицию. После этого он лично отвез пожилую женщину в дежурную часть.

Как выяснилось, мужчина работает таксистом. В этот раз ему поступил необычный запрос: забрать деньги у пенсионерки и перевести их на неизвестные счета, оставив себе часть суммы. Сначала он согласился, но, пообщавшись с пожилой женщиной и оценив обстоятельства, понял, что может стать участником мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба».

Новости по тегу
мошенники
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjM2UlZxeWQ3UDBnQm0wdm9nUG1BWEE9PSIsInZhbHVlIjoiQUM5a0xVUjlEUm85bk5wczVzbTZaRFRBeTJKRG8xYmZ3RUtHaHJmSVp0eU82b2YrMFRDSVh3KzVYa3RBd29VeUlTWlB3NHQ2aWRBWGU3amoyenFGUnB6R1ZNL3JDTEZLTUZuOTF4U3hqVERGSnJ4Tm1walMvUFR5dHRtb0NSZllOSVoyZmg0UWQrQlNncVlCd3ZWc0FMYXFwTEFsbWhDRnkvWFZ0SENhdUFqbWx5Q3lPVlZ5cVJ2V1k0S0tLbVF3TmJpOGo4VXBrSnRFZ0g4N09MSXpuUi81VENTSGl4dFRqVk9CbE1ZenhucUdIUmhOV0RKMkw1Q3I3ekR1US9KZEpyUmtpQ2p5ZjNUdlZSRm85NTYxanYrdEdRd2F6ejNYYjhsWmNsell0VGRVQlFKck1RWm81cE53VDJKRTFYM1JPYUNMZ0tEWHBtVlhSa3pFVU8yWDQxSzJNUkJjcEFxSnNBc2VZTlltaEdiRzBMNFlxcEN1TS9CWHFSMHIzVmtTTmRKV3BiL2tKeklwcUhhU1FQT3U3alZzamx4S0VXR0tmRWVMTUNybzJCRXdSNk8rWlcyZVVQci82bzR2WEVlVCIsIm1hYyI6IjVjYTNjM2QwYjU1ZDA3NTk4OGQwMTliYmJlMjMzYTY1ZmVkMjMxMTRlMTMwMjc4MDNkODk2ODRkMWIzOTY2YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFndjYzdm1MRTRMWnVjRHNpUDhwblE9PSIsInZhbHVlIjoiMUIxUko2UUJIVG95WGtRYzlZVEQyM0Z6MGZOaDV1Rzc3bHhSRGFOV1l5YS8xdmU1aUVGN1RsN1RYZjV3K0dxR3ZZTnJCbjY0MlBzR25Nd1l6TUJGelZiRm4xRHBYM21idTIwS29mYUtGMmFURDUzUkhIZGUyYWlndlJLMzJYdC9XMWZmZ2JkeTNCTDdmWS81R2ZPY0tURkFWL1R1bGF6cUNxMHdRSk93MXpVc0MxcFEwcWszUDBGK0puME9CV256K2VQL09veFNtWnIzUmFKSzNIS29zL2kxSjFwVGxPL0xCQXNUYnRwOW8vZ3hZL29YbVBwZUZNWGN3V2J6NTY4ZEJ2RUwwdTkxS2Y1Ulp2UmtOUHVJakp6SzVWd3Q1MWp0T0JIb2Jpb1U2cGk4UHZianVRNFlHMVdnbzZUR1BjVGJ5RmdYVjhHWlFUTGNncVR2QlhBQUswZnc0TldOdmp2WTZ2enFkRDhQZFBjNnRuS2FwTGszdVFRNk9mTTFMVDZuS0dwZG9YWlMxRWZ3bFk0cFNFb1NSTjZrQ1ZtdDh0K0FhdlBJMThHbGFmaUkwVDNNM2xWQVNPK3BLUmlMclIxNmJDL3NkMzlMQWo3dTBBcGwwM0FWNzZEaHJQMm5vdzdTalJPelgwRzZUaW5WYlluT25SL0NBQnRyQnQ1Y05VRXB5V1F0eHZsWWY2K2s5VDRlMUlMNGFZUGhqcFZaT09rYkJSRVRpTkJnZTZpTm9qcGVGdnJyZEFoVWl4d1luMVBBdGt5N2JtMnpyY3VKTEFDb1NRSXAvem9STENhbFl0YnF2S1Z4dkloSllGVThmSkVZdFdjdFZPUXVBYjFwK2poZSIsIm1hYyI6IjhmMDQwMWY5MDc5MTBhOWNiNmVhNDU0Yjk1YzM3MmEwMjlhM2I3ZGUwMzU2YTlmZDQyMGJiZDk1ODFhODFlY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+