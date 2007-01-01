В «Светофоре» нашли фальсифицированную молочную продукцию

Региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку в сети магазинов. О ее результатах сообщили в пятницу, 4 июля.

Лабораторные исследования показали, что некоторые товары не соответствуют заявленному составу.

Оказалось, что не соответствуют стандартам «Молоко питьевое ультрапастеризованное» (3,2%) от АО «Маслосырзавод Славянский» (Краснодарский край), «Молоко цельное отборное пастеризованное» (3,4%) от ООО «Молочная Жизнь» (Московская область), а также сыры «Царский», «Монбарон» и «Кубанский сливочный» (55%) от ООО «МК Наласинский» (Татарстан).

Ведомство не допустило эти товары к продаже. Сейчас решается вопрос о дальнейших мерах в отношении поставщиков и торговой сети.