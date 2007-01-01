В Калужской области изъяли более 2,5 тонн некачественного мяса в магазинах «Светофор»

Региональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку в 30 торговых точках сети «Светофор».

В ходе рейда выявлены серьезные нарушения правил хранения и реализации мясной продукции, сообщили в ведомстве в пятницу, 4 июля.

Среди нарушений — отсутствие маркировки, данных о производителе, поврежденная упаковка, а также продажа товаров без ветеринарных документов. Кроме того, обнаружены нарушения в учете и утилизации просроченной продукции.

В результате более 2,5 тонн мясных изделий неизвестного происхождения и сомнительного качества изъяты из оборота.