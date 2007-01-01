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Общество

Калужанам напомнили о распространенных болезнях, передающихся от животных

Дарья Джуманова
06.07, 12:18
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6 июля отмечается Всемирный день зоонозных заболеваний – инфекций, передающихся от животных к человеку. Региональный Роспотребнадзор рассказал о самых частых из них и способах защиты.

ТОП-5 опасных болезней:

  • Бешенство – передаётся через укусы или слюну, приводит к параличу и смерти.
  • Сальмонеллёз – источником являются куры, утки, грызуны, яйца, плохо приготовленное мясо, вызывает рвоту и диарею.
  • Орнитоз – похоже на тяжёлую пневмонию, источник – домашние и дикие птицы.
  • Лептоспироз – переносят грызуны, опасен поражением почек и печени.
  • Токсоплазмоз – передаётся от кошек и зараженного мяса, особенно опасен для беременных.

Как защититься?

  • Мойте руки после контакта с животными.
  • Не трогайте бродячих кошек и собак.
  • Вакцинируйте питомцев.
  • Правильно храните и готовьте продукты.
  • Используйте защиту от клещей.

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