Калужанам напомнили о распространенных болезнях, передающихся от животных
6 июля отмечается Всемирный день зоонозных заболеваний – инфекций, передающихся от животных к человеку. Региональный Роспотребнадзор рассказал о самых частых из них и способах защиты.
ТОП-5 опасных болезней:
- Бешенство – передаётся через укусы или слюну, приводит к параличу и смерти.
- Сальмонеллёз – источником являются куры, утки, грызуны, яйца, плохо приготовленное мясо, вызывает рвоту и диарею.
- Орнитоз – похоже на тяжёлую пневмонию, источник – домашние и дикие птицы.
- Лептоспироз – переносят грызуны, опасен поражением почек и печени.
- Токсоплазмоз – передаётся от кошек и зараженного мяса, особенно опасен для беременных.
Как защититься?
- Мойте руки после контакта с животными.
- Не трогайте бродячих кошек и собак.
- Вакцинируйте питомцев.
- Правильно храните и готовьте продукты.
- Используйте защиту от клещей.