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В Калужской области выросло число ДТП

Дарья Джуманова
06.07, 11:41
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2 июля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Калужской области озвучили статистику аварий и пострадавших.

В этом году зарегистрировано 406 ДТП, что на 10% больше, чем в прошлом. В авариях погибли 47 человек, на 38% больше, чем в 2024 году. Ранены 521 человек, на 6% больше, чем год назад.

Больше всего смертей зафиксировано в Калуге, Перемышльском и Тарусском районах. Рост числа погибших также отмечен в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Мещовском, Сухиничском и Хвастовичском районах.

Основные причины смертельных ДТП - выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям на дороге.

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