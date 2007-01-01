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Арт-галерея в Калуге закрылась из-за антироссийской позиции владелицы

В Калуге прекратило работу арт-пространство Pro Art's после резонансных публикаций в федеральных СМИ.
Ольга Володина
05.07, 13:10
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Фото: скрин-шот сообщества PRO ART'S
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Поводом стало расследование издания «Царьград», где утверждалось, что владелица галереи Мария Майорова придерживается антироссийских взглядов. В материале приводились её прошлые высказывания о политике России и СВО.

Дополнительный скандал вызвал пост в Telegram-канале «Небожена», где появилось обращение к губернатору Шапше с жалобой на выставленные в галерее работы. Среди них упоминались произведения Олега Кулика, известного провокационными акциями. Общественники обвинили галерею в продвижении идей, противоречащих патриотическим ценностям.

После публикаций арт-пространство закрылось.

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