Арт-галерея в Калуге закрылась из-за антироссийской позиции владелицы
В Калуге прекратило работу арт-пространство Pro Art's после резонансных публикаций в федеральных СМИ.
Поводом стало расследование издания «Царьград», где утверждалось, что владелица галереи Мария Майорова придерживается антироссийских взглядов. В материале приводились её прошлые высказывания о политике России и СВО.
Дополнительный скандал вызвал пост в Telegram-канале «Небожена», где появилось обращение к губернатору Шапше с жалобой на выставленные в галерее работы. Среди них упоминались произведения Олега Кулика, известного провокационными акциями. Общественники обвинили галерею в продвижении идей, противоречащих патриотическим ценностям.
После публикаций арт-пространство закрылось.