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Общество

В Калуге приземлится инклюзивный космонавтик

8 июля в Калуге состоится торжественное открытие нового арт-объекта - космонавтика Добрыни.
Ольга Володина
05.07, 09:22
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Как сообщили 4 июля в группе «Космонавтики Калуги», проект реализован авторским коллективом Алины Фарниевой при поддержке фонда «Храбрый Я».

Особенностью Добрыни станет его инклюзивная направленность.

- Добрыня это первый инклюзивный космонавтик. Он станет символом единства и добра для всех детей и взрослых, напоминая о том, что вместе можно преодолеть любые трудности, - отмечают создатели проекта.

Торжественное мероприятие пройдет 8 июля с 16:00 до 18:00 по адресу: ул. 2-я Киёвка, 15. Новый космонавтик станет частью городского пространства в День семьи, любви и верности.

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