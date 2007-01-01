В Калуге приземлится инклюзивный космонавтик

8 июля в Калуге состоится торжественное открытие нового арт-объекта - космонавтика Добрыни.

Как сообщили 4 июля в группе «Космонавтики Калуги», проект реализован авторским коллективом Алины Фарниевой при поддержке фонда «Храбрый Я».

Особенностью Добрыни станет его инклюзивная направленность.

- Добрыня это первый инклюзивный космонавтик. Он станет символом единства и добра для всех детей и взрослых, напоминая о том, что вместе можно преодолеть любые трудности, - отмечают создатели проекта.

Торжественное мероприятие пройдет 8 июля с 16:00 до 18:00 по адресу: ул. 2-я Киёвка, 15. Новый космонавтик станет частью городского пространства в День семьи, любви и верности.