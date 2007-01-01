Школьница из Людинова получит компенсацию после нападения бродячего пса

4 июля объединенная пресс-служба судов, сообщила, что Людиновский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда несовершеннолетней жительнице города.

Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда животное напало на девочку, оставив кровоподтеки на ноге и вызвав сильный психологический стресс.

Администрация муниципального района отказалась признавать свою вину, однако суд установил, что чиновники бездействовали, не обеспечив безопасность граждан от бездомных животных. Медицинская помощь пострадавшей была оказана в тот же день в Центральной межрайонной больнице №2.

Суд постановил взыскать с администрации 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.