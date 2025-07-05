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Куда пойти в Калуге на выходных

Дарья Джуманова
04.07, 20:00
0 682
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На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».

Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 5-6 июля. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

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