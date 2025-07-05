Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».
Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 5-6 июля. Подробности о каждом смотрите по ссылке.
- 05.07.2025 10:00 Фестиваль «Молодая фотография 2025»
- 05.07.2025 11:00 Чемпионат и первенство КО по легкой атлетике
- 05.07.2025 14:00 Первенство России по футболу
- 06.07.2025 10:00 Фестиваль «Молодая фотография 2025»
- 06.07.2025 11:00 Чемпионат и первенство КО по легкой атлетике
- 06.07.2025 11:00 Юношеская футбольная лига
- 06.07.2025 13:30 Юношеская футбольная лига