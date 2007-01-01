Шапша вместе с главами муниципалитетов подвел итоги пятилетней работы

На консультативном совете губернатор Калужской области провел встречу с руководителями муниципальных образований региона, часть которых, вероятно, поменяется после выборов. Об этом он сообщил в пятницу, 4 июля.

В рамках мероприятия глава региона подвел итоги совместной деятельности за последние пять лет. За это время область успешно справилась с рядом трудностей, включая пандемию COVID-19 и экономические санкции. В некоторых направлениях были достигнуты значительные результаты: Калужская область заняла первое место в ЦФО и третье в России по темпам промышленного роста. Кроме того, регион вошел в тройку лидеров по увеличению динамики по налогам на прибыль.

Возросшие доходы бюджета позволили активнее развивать инфраструктуру: строить жилье, объекты соцсферы, спортивные и культурные учреждения. Также в 2,5 раза увеличилось финансирование инициативных проектов, поддерживаемых местными жителями.

- Спасибо главам муниципалитетов за совместную работу, высокую самоотдачу, преданность делу и родной земле, - подчеркнул губернатор.