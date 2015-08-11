В Калуге открылся обновлённый офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Калуга, ул. Моторная, д. 4. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации.

В офисе представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц. В зоне самообслуживания установлены многофункциональные банкоматы нового поколения.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Основная цель модернизации офисов Сбера — создание комфортных и технологичных условий для клиентов. В обновлённых отделениях доступны как традиционные финансовые услуги, так и современные сервисы для повседневных задач. Например, клиенты могут подключить биометрию для оплаты покупок улыбкой, оформить страховой полис для защиты дома, подключить сервис «СберЗдоровье» или сервис «Дом» для оплаты ЖКХ. До конца года в регионе планируется обновить около 10 отделений».

Евстратов Роман, заместитель Городского головы – начальник Управления экономики и имущественных отношений:

«Открытие нового офиса Сбера – важное событие для города. Здесь созданы комфортные и современные условия для сотрудников и клиентов. Благодарю Сбер за модернизацию филиальной сети – это особенно важно для жителей района. Уверен, что обновлённый офис повысит эффективность работы, а клиенты по достоинству оценят удобство и качество обслуживания».