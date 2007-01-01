Новый троллейбус в Калуге: что думают пассажиры

В четверг, 3 июля, минтранс региона сообщил, что на покупку новых троллейбусов из областного бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей.

Между тем ровно месяц назад в Калуге запустили новый троллейбус «СИНАРА-6254». Он работает на маршруте № 3 – одном из самых загруженных в городе.

За это время транспорт успел перевезти тысячи пассажиров и показать, на что способен в разных условиях: в час пик, вечером и даже на участках без контактной сети.

Тестовый режим завершится 6 июля, и властям необходимо принимать решение – закупать этот транспорт в больших количествах или нет.

Калуга получит 34 троллейбуса

Губернатор Калужской области сообщил, что для областного центра за два года планируется купить 34 троллейбуса. Не меньше 14 из них Калуга должна получить уже в этом году.

Это стало возможным благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам.

– В течение двух лет на закупку новых троллейбусов для Калуги из областного бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей, – заявил и.о. министра транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Это решение принято по итогам совещания с главами администраций муниципалитетов, принимающих участие в программе обновления общественного транспорта.

Что нового в «СИНАРЕ-6254»

Один из вариантов нового троллейбуса – «СИНАРА-6254», который уже месяц тестируется на третьем маршруте Калуги.

Ключевая особенность этого троллейбуса – возможность автономного хода до 30 километров. Это означает, что маршруты больше не будут жестко привязаны к контактной сети, можно оперативно менять схему движения в зависимости от потребностей города.

Он рассчитан на 85 человек, предусмотрено 31 сидячее место. Низкопольная конструкция в сочетании с функцией книлинга (наклон кузова к остановке) делает троллейбус удобным для всех категорий пассажиров.

Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в любое время года. Стоит отметить также размещенные в салоне USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Система безопасности включает в себя не только стандартные элементы типа видеонаблюдения, но и современные решения: датчики предотвращения защемления в дверях, автоматическое пожаротушение, систему голосового и визуального информирования. Особенно важно отметить эргономику рабочего места водителя – от регулируемого сиденья до продуманного расположения приборов, что напрямую влияет на безопасность перевозок.

Красный, городской, мой

В один из дней мы решили прокатиться в новом троллейбусе, чтобы составить личное мнение о всех заявленных новшествах и заодно расспросить пассажиров.

Первое, на что обратили внимание, – тишина в салоне. Уличные шумы и двигатель практически не слышны. Попытались мы и подзарядить смартфон. Скорость зарядки не самая высокая, но заряжается стабильно. Может быть, в салоне маловато сидячих мест, но это уже если совсем придираться. Ход плавный, двери открываются и закрываются мягко. Низкий пол очень удобен при посадке и высадке.

Справедливости ради отметим, что ездили мы не в час пик. В салоне было просторно. Калужане в подавляющем большинстве отзывались о новом троллейбусе неплохо.

– Раньше я пользовался троллейбусом лишь при крайней необходимости, – делится впечатлениями парень лет 25, назвавшийся Михаилом. – Теперь езжу с удовольствием. Особенно радует, что не нужно переживать о заряде телефона.

Так уж сложилось, что в Калуге троллейбусом в течение дня чаще всего пользуются люди пожилого возраста. Их мнение особенно важно.

– Заходить легко, удобные сиденья, – рассказывает Ольга Сергеевна, женщина почтенного возраста. – Но хотелось бы, чтобы таких троллейбусов было больше – пока только один ходит, ждать приходится долго.

– Так это же пробник, – вступила в разговор ее соседка Вероника Валентиновна. – Когда проверят, глядишь, закупят, и будет их больше.

– После такого заходить в старые дребезжащие троллы даже не хочется, – отметил калужанин Валентин.

Встретились нам люди и с иным мнением.

– Дорогая игрушка, – заявил пассажир Игорь. – Лучше бы старые троллейбусы ремонтировали, а не один новый для галочки покупали.

Кстати, ремонтировать старые троллейбусы сегодня дело бесперспективное. Машины не один десяток лет колесят по дорогам областного центра. Процент их износа очень большой. И решение губернатора о закупке новых машин пришлось очень кстати.

К тому же сегодня у региона есть прекрасная возможность для покупки новых троллейбусов. Средства появились за счет списания бюджетных кредитов.

В конце мая новый троллейбус протестировал и городской голова Калуги.

– Посмотрим, как тестовый образец покажет себя в деле на городских улицах, будем внимательно отслеживать обратную связь и, конечно, рассматривать дальнейшие варианты, – отметил Дмитрий Денисов.

Время принимать решение

Вообще, разговоры о необходимости обновления общественного транспорта в Калуге начались еще в 2022 году. А весной 2023-го появились первые сообщения властей: в мае городской голова озвучил принятое решение о покупке нового общественного транспорта.

– Калуга подала две заявки на получение 135 автобусов, – заявил Дмитрий Денисов.

Новые автобусы уже появились на улицах Калуги. Однако им не под силу перевозить весь поток пассажиров. Все-таки без привычного электротранспорта не обойтись.

Опыт других городов показывает, что модернизация общественного транспорта дает комплексный положительный эффект. Улучшается экология (электрический транспорт не производит вредных выбросов), повышается мобильность населения, снижается нагрузка на дорожную сеть за счет перехода части автовладельцев на комфортный общественный транспорт.

Важно учесть и экономическую составляющую. При всей кажущейся дороговизне новых моделей они оказываются выгоднее в долгосрочной перспективе. Меньший расход электроэнергии, снижение затрат на обслуживание, увеличенный ресурс работы – все это делает закупку таких машин экономически оправданной.

Тестовый период подходит к концу, собран достаточный объем данных для принятия взвешенного решения. Современный, комфортный и безопасный транспорт – это не роскошь, а необходимый элемент развития современного города. Калужане уже оценили новый троллейбус по достоинству. Теперь очередь за городскими властями: будут ли услышаны голоса жителей, готов ли город сделать шаг в сторону комфортного и технологичного будущего?

Что же касается рядовых калужан, то, судя по нашему опросу, они в подавляющем большинстве за покупку именно такого троллейбуса. Приглянулась им «СИНАРА-6254».