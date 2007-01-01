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Эксперты выяснят причины гибели лесов в 16 районах Калужской области

В пятницу, 4 июля министерство природы Калужской области сообщило о начале масштабного обследования лесных массивов.
Ольга Володина
04.07, 12:07
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Специалисты изучат повреждённые и погибшие деревья на неарендованных территориях 16 лесничеств: Дзержинского, Думиничского, Еленского, Жуковского, Износковского, Калужского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Спас-Деменского, Ульяновского, Ферзиковского и Юхновского. Общая площадь обследования составит 500 гектаров.

Работы проводятся инструментальными методами для точного определения границ поражённых участков и выявления причин гибели деревьев. Основными факторами, по данным ведомства, стали нашествия насекомых-вредителей, неблагоприятные погодные условия и различные заболевания растений.

По итогам обследования будут разработаны рекомендации по санитарно-оздоровительным мероприятиям.

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