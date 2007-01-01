Эксперты выяснят причины гибели лесов в 16 районах Калужской области
В пятницу, 4 июля министерство природы Калужской области сообщило о начале масштабного обследования лесных массивов.
Специалисты изучат повреждённые и погибшие деревья на неарендованных территориях 16 лесничеств: Дзержинского, Думиничского, Еленского, Жуковского, Износковского, Калужского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещовского, Спас-Деменского, Ульяновского, Ферзиковского и Юхновского. Общая площадь обследования составит 500 гектаров.
Работы проводятся инструментальными методами для точного определения границ поражённых участков и выявления причин гибели деревьев. Основными факторами, по данным ведомства, стали нашествия насекомых-вредителей, неблагоприятные погодные условия и различные заболевания растений.
По итогам обследования будут разработаны рекомендации по санитарно-оздоровительным мероприятиям.